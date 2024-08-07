7 августа 2024 года с 14.00 до 15.00 выездной приём граждан, их представителей, представителей юридических лиц по вопросу газоснабжения Кличевского района проведёт заместитель генерального директора РУП ´Могилёвоблгаз´ Балашенко Дмитрий Владимирович .
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