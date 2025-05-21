Назначен новый зампредседателя правительства Смоленской области

Новый заместитель губернатора Алексей Выдрин приступил к исполнению обязанностей В понедельник, 19 мая, Алексей Выдрин приступил к исполнению обязанностей в качестве заместителя председателя правительства Смоленской области.
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