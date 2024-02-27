В Госдуме назвали минусы госрегулирования цен на такси

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Разговоры о регулируемых ценах на услуги такси являются популизмом, поскольку компенсации части расходов бизнесу будут идти через налоги тех людей, которые в том числе не ездят на такси.
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