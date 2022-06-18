Белок, который защищает поджелудочную железу от самопереваривания

Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты, необходимые для переработки пищи. Оказывается, чтобы самой при этом не оказаться переваренной, этой железе необходим специфический белок — эстроген-связанный рецептор гамма (ERR ɣ).
Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты, необходимые для переработки пищи. Оказывается, чтобы самой при этом не оказаться переваренной, этой железе необходим специфический белок — эстроген-связанный рецептор гамма (ERR ɣ).
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