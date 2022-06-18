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Белок, который защищает поджелудочную железу от самопереваривания

Белок, который защищает поджелудочную железу от самопереваривания

Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты, необходимые для переработки пищи. Оказывается, чтобы самой при этом не оказаться переваренной, этой железе необходим специфический белок — эстроген-связанный рецептор гамма (ERR ɣ).

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