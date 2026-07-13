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«Шанхай» подписал контракт с экс-форвардом «Ак Барса» Петаном на год

«Шанхай» заключил контракт с канадским нападающим  Ником Петаном на один год. 31-летний форвард начинал минувший сезон в «Амбри-Пиотте» из чемпионата Швейцарии.

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