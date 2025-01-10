Spiegel: Шольц блокирует пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают руководитель министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус.
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