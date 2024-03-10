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Криштиану Роналду: «Я счастлив в Саудовской Аравии и в «Аль-Насре». У нас есть шансы во всех турнирах»

«Я счастлив в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив. Счастлив представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон позитивен, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах», – сказал португалец.

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