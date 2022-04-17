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Рангник недоволен игрой «МЮ» в обороне: «Только мы в АПЛ пропускаем такие голы. «Норвич» мог забить раньше»

Ральф Рангник недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в обороне. «Если посмотреть на пропущенные нами мячи, а особенно – на первый, то видно, что мяч был на фланге, но мы недостаточно отработали в обороне.

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