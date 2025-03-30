WP: в ЕС теперь рассматривают размещение морских и воздушных сил на Украине

Европейские лидеры теперь больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил из-за ограничений, связанных с развертыванием крупных войск, и готовности некоторых стран предложить свои возможности для патрулирования пространства в регионе.
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