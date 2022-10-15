Бывший канцлер Австрии рассказал о личных качествах Путина

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в своей книге «Поговорим о политике» поделился впечатлениями от встреч с мировыми лидерами – президентом России Владимиром Путиным, бывшим главой США Дональдом Трампом и экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.