Аргументы и Факты

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Бывший канцлер Австрии рассказал о личных качествах Путина

Бывший канцлер Австрии рассказал о личных качествах Путина

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в своей книге «Поговорим о политике» поделился впечатлениями от встреч с мировыми лидерами – президентом России Владимиром Путиным, бывшим главой США Дональдом Трампом и экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

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