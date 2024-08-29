В Камчатском крае началась проверка условий на торговой базе из-за жалоб граждан

Власти Камчатки взялись за борьбу с антисанитарией в одной из крупнейших торговых точек региона. Глава региона Владимир Солодов заявил, что намерен лично проверить условия труда и быта людей на этой базе, которая находится в восьми километрах от Петропавловска-Камчатского.
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