В Камчатском крае началась проверка условий на торговой базе из-за жалоб граждан

Власти Камчатки взялись за борьбу с антисанитарией в одной из крупнейших торговых точек региона. Глава региона Владимир Солодов заявил, что намерен лично проверить условия труда и быта людей на этой базе, которая находится в восьми километрах от Петропавловска-Камчатского.