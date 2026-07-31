Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России Цены на автомобильный бензин в России за период с 21 по 27 июля снизились в 23 регионах, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
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Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России Цены на автомобильный бензин в России за период с 21 по 27 июля снизились в 23 регионах, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
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