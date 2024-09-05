11-й Пекинский форум "Сяншань" откроется на следующей неделе

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- По состоянию на вторник свыше 500 участников из более чем 90 официальных делегаций подтвердили свое участие в 11-м Пекинском форуме "Сяншань", проведение которого запланировано на период с 12 по 14 сентября, сообщили организаторы мероприятия.