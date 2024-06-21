Текущее неповышение ставки ЦБ – это большее ужесточение, чем повышение

Читая резюме. Дискуссия по инфляции была жаркой между: Повышать сейчас: экономика растет, инфляция высокая, кредит растет – повышаем; Подождать, понабюлать: дождаться эффектов текущего ужесточения, много искажений и разовых факторов, текущее ужесточение еще не реализовалось, впереди сокращение льготных программ.