Текущее неповышение ставки ЦБ – это большее ужесточение, чем повышение

Читая резюме. Дискуссия по инфляции была жаркой между: Повышать сейчас: экономика растет, инфляция высокая, кредит растет – повышаем; Подождать, понабюлать: дождаться эффектов текущего ужесточения, много искажений и разовых факторов, текущее ужесточение еще не реализовалось, впереди сокращение льготных программ.
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