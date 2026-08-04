Синоптики прогнозируют самое масштабное явление Эль-Ниньо за 150 лет

Климатическое явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана и способное влиять на погоду по всему миру, может стать самым мощным за последние 150 лет .
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