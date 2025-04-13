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Царьград

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  • Marina Bubon
    Это уже выше понимания нормального человека. В своей стране спрашивать разрешения попасть в баню… не смешно.😡😡😡40 мигрантов захв...
  • Ирина Галивец
    Хорошая новость! Пусть они скорее друг друга прикончат!Жаба против гадюк...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Мигранты устроили...

Украинские удары оставили без света более 600 домов в Белгородской области

Украинские удары оставили без света более 600 домов в Белгородской области

Украинские войска нанесли два удара по энергетическим объектам в Белгородской области. Обстрелы привели к отключению высоковольтных линий и оставили более 600 домов без света.

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