«Подобные слухи не имеют под собой почвы». Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»

Станислав Черчесов опроверг все слухи о возможном возвращении в «Спартак». Бывший тренер сборной России, «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов прокомментировал частые слухи о его возможном возвращении в «Спартак».
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