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Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Человеческое обоняние довольно избирательно. Так, например, мы отчетливо чувствуем запах чужой квартиры, а когда возвращаемся домой, наша возможность улавливать ароматы будто бы притупляется и мы не чувствуем никаких особенностей.

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