Человеческое обоняние довольно избирательно. Так, например, мы отчетливо чувствуем запах чужой квартиры, а когда возвращаемся домой, наша возможность улавливать ароматы будто бы притупляется и мы не чувствуем никаких особенностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии