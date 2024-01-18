Newsweek: «чудо-оружие» НАТО не сделало успешным контрнаступление ВСУ

Поставки западных вооружений Киеву не привели к успеху контрнаступления украинских войск, говорится в опубликованной Newsweek статье экс-главы миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвида Ранделла и экс-советника Центрального командования США Майкла Гфеллера.
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