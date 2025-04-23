Врач назвала допустимую порцию шашлыка

Оптимальная порция шашлыка, чтобы насладиться вкусом мяса и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 г, рассказала «Известиям» эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова.
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