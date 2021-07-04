Происшествия

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В Тверской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в распространении наркотических средств

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Удомельский» получили оперативную информацию о распространении наркотических средств на территории города Удомли.

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