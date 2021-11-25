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Вакцину против коронавируса для подростков зарегистрировали на пять лет

Вакцина от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» зарегистрирована Министерством здравоохранения России на срок пять лет, 24 следует из информации с сайта госреестра лекарственных средств Минздрава «По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых „Гам-ковид-вак М“ показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины „Гам-ковид-как М“ для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

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