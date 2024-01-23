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Регион 29

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В 2023 году налоговые доходы Поморья превысили 102 миллиарда рублей

В консолидированный бюджет Архангельской области по итогам прошлого года поступило 102,9 миллиарда рублей, что на 5,4 процента или на 5,2 миллиарда больше, чем в 2022 годуВ консолидированный бюджет Архангельской области по итогам прошлого года поступило 102,9 миллиарда рублей, что на 5,4 процента или на 5,2 миллиарда больше, чем в 2022 годуТакие данные озвучил руководитель УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Мидхат Асадуллин, выступая 22 января 2024 года ….

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