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Украинский штрафбат

Украинский штрафбат

Украинская химераКак ситуация докатилась до такой степени, что Тарасы и Мыколы стали «пушечным мясом» коллективного Запада? Ведь ещё в 1990-е и 2000-е годы казалось, что ничто не предвещает беды.

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