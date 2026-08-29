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Татар-информ

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Проект «Перспектива» помог воспитанникам спецшколы выбрать будущую профессию

Проект «Перспектива» помог воспитанникам спецшколы выбрать будущую профессию

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Добрый ребенок» В спецшколе имени Н.

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