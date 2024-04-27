🌧 Крымчан предупредили о сильных дождях с грозой На 28-29 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, сообщает региональное МЧС.
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🌧 Крымчан предупредили о сильных дождях с грозой На 28-29 апреля объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, сообщает региональное МЧС.