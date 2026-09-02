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Царьград

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Telegram-канал Mash money: русские женщины продали 42% одежды новыми

Telegram-канал Mash money: русские женщины продали 42% одежды новыми

Русские женщины на 42% чаще продают неношеную одежду, как отмечает Telegram-канал Mash money. В условиях экономической нестабильности русские мужчины также увеличили количество подобных объявлений на 30%, акцентируя внимание на вещи с бирками.

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