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Над Украиной появилось странное свечение: Эксперты объяснили причину

Над Украиной появилось странное свечение: Эксперты объяснили причину

Свечение в небе, замеченное над Украиной, могло быть следом от ступеней ракеты Falcon 9.Некоторые жители Украины, в частности жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов обнаружили странное свечение в небе.

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