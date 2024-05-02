Над Украиной появилось странное свечение: Эксперты объяснили причину

Свечение в небе, замеченное над Украиной, могло быть следом от ступеней ракеты Falcon 9.Некоторые жители Украины, в частности жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов обнаружили странное свечение в небе.
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