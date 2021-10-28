Специалисты назвали стопроцентный способ защиты от коронавируса

Иммунизация «Спутником V», а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе, заявил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.