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Земля

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Ленинград-Сити: сможет ли новый деловой кластер изменить рынок недвижимости региона

Ленинград-Сити: сможет ли новый деловой кластер изменить рынок недвижимости региона

Когда речь заходит о масштабных градостроительных инициативах, всегда возникает ощущение, что мы стоим на пороге чего-то значительного.

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