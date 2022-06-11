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Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь

Министерство обороны Финляндии объявило, что направит дополнительное военное оборудование Украине, где Россия проводит операцию по защите населения Донбасса Сообщение Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь появились сначала на .

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