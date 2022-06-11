Министерство обороны Финляндии объявило, что направит дополнительное военное оборудование Украине, где Россия проводит операцию по защите населения Донбасса Сообщение Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь появились сначала на .
Министерство обороны Финляндии объявило, что направит дополнительное военное оборудование Украине, где Россия проводит операцию по защите населения Донбасса Сообщение Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь появились сначала на .
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