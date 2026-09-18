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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фриц об инфлюенсерах на ТБШ: «Нужно хотя бы на базовом уровне понимать, как вести себя во время матча»

Тэйлор Фриц рассказал об отношении к инфлюенсерам на турнирах «Большого шлема». На US Open в этом году официальную аккредитацию получили около 100 создателей контента – почти вдвое больше, чем в 2025-м.

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