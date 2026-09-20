Эксперты представили рейтинг самых ярких круизных лайнеров 2026 года

В сентябре 2026 года международные специалисты в области морского дизайна опубликовали рейтинг десяти круизных лайнеров и мегаяхт, интерьеры которых разрушают стереотипы о морских путешествиях.
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