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Регионы России

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Эксперты представили рейтинг самых ярких круизных лайнеров 2026 года

Эксперты представили рейтинг самых ярких круизных лайнеров 2026 года

В сентябре 2026 года международные специалисты в области морского дизайна опубликовали рейтинг десяти круизных лайнеров и мегаяхт, интерьеры которых разрушают стереотипы о морских путешествиях.

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