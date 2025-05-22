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Царьград

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Пыталась извиниться: Москвичка, оскорбившая русских, получила два года колонии за хулиганство

Пыталась извиниться: Москвичка, оскорбившая русских, получила два года колонии за хулиганство

Не так давно девушка была оштрафована за демонстрацию запрещенной символики в соцсетях.Москвичка Яна Джоган, осужденная за антирусские высказывания и хулиганство, после ареста пыталась загладить вину перед обруганными ею строителями.

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