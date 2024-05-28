Анализ цены и активности пользователей в сети Toncoin (TON)

Toncoin (TON) удивил многих своим ростом в 2024 году. Стоимость токена резко поднялась благодаря популярности сети TON и его все большей связи с мессенджером Telegram, обогнав по темпам роста все остальные криптовалюты топ-30.
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