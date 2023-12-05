´Белшина´ присоединилась к марафону чистоты и красоты.

Предыдущая неделя прошла для шинников под знаком добрых дел. Активисты ПО/РК ОО ´БРСМ´ ОАО ´Белшина´ 14 ноября трудились возле Православного кафедрального собора Святителя Николая - убирали прилегающую территорию от опавшей листвы.
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