На западный мир надвигается голод

СК

Сергей Ковалев

вопрос инерции. кукловоды вели этот мiр к кратному сокращению потребителей + к их унасекомлению, см. синтетическую обувь, одежду, еду и пр. суррогаты "для народа". отсюда тренд. развернуть этот "корабль" в ночь с четверга на пятницу никому не удастся по определению. к слову, - для этого как раз Трамп с его "битьем посуды в лавке". что надо понимать правильно! - кукловоды не вчера родились, им более пол тысячи лет, опыта не занимать, целей своих - глобальная власть - они не меняют, + глобальный ресурс где-то в зоне половины всего оборота бабла в мiре. не шутки. шапкозакидательство тут неуместно. важно только видеть и правильно оценивать ситуацию, уметь ей воспользоваться.