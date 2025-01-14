Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Болотова
    Потому нужен расстрел.В России начинает...
  • Serg
    Пускай вводят санкции, может, наконец правительство и Путин развернутся лицом к деревням центральной России, конкретн...Кровавый аргумент...
  • Семен Демин
    Неравноценный обмен. США приобретут новые территории, а Россия только вернет утраченное. Да и то не полностью.Кровавый аргумент...

На западный мир надвигается голод

На западный мир надвигается голод

Средний возраст американского фермера — 57.5 лет, как нопейсало неполжывое эльфийское издание «Fortune» — «The average American farmer is so old they’re practically a boomer».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
вопрос инерции. кукловоды вели этот мiр к кратному сокращению потребителей + к их унасекомлению, см. синтетическую обувь, одежду, еду и пр. суррогаты &quot;для народа&quot;. отсюда тренд. развернуть этот &quot;корабль&quot; в ночь с четверга на пятницу никому не удастся по определению. к слову, - для этого как раз Трамп с его &quot;битьем посуды в лавке&quot;. что надо понимать правильно! - кукловоды не вчера родились, им более пол тысячи лет, опыта не занимать, целей своих - глобальная власть - они не меняют, + глобальный ресурс где-то в зоне половины всего оборота бабла в мiре. не шутки. шапкозакидательство тут неуместно. важно только видеть и правильно оценивать ситуацию, уметь ей воспользоваться.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх