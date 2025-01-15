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Царьград

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Т-Банку грозит штраф: ФАС выявила нарушения в рекламе Kaspersky Safe Kids

Т-Банку грозит штраф: ФАС выявила нарушения в рекламе Kaspersky Safe Kids

ФАС России предъявила Т-Банку обвинения в нарушении Закона о рекламе из-за неправильного размещения рекламы Kaspersky Safe Kids в мобильном приложении.

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