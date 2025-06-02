Страна и люди
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Страна и люди

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Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Они сегодня на переговорах еще и репарации будут требовать. Украина в Стамбул везет ультиматум

Мало того, что в канун переговоров в Стамбуле Украина устроила серию масштабных терактов в России, связанных с крушением поездов в Брянской и Курской областях, а также атакой дронами стратегических бомбардировщиков, которых у нас на пересчет, в Мурманской и Иркутской областях - так они еще сегодня будут вести себя на переговорах самым наглым образом.

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