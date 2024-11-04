☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    Кто-нить может объяснить, как на территорию России, через её госграницу в Курскую область уже три месяца попадает вое...Запад потерпел по...
  • Пульхерия Djem
    А после этого фильма хохлы будут стесняться своей национальности, а будут кричать,что они РУССКИЕ, и фамилии переделы...Контрольный выстр...
  • Пульхерия Djem
    Я давно уже здесь писала,а теперь поддерживаю эту тему.Надо на СУДЕ показывать все натуральные кадры зверств укронаци...Контрольный выстр...

Бантики или хиджаб?

Бантики или хиджаб?

Глядя на дискуссии о никабах, хиджабах, я поняла, что мы заигрались в свободу совести, как ранее переборщили со свободой слова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Михайлович
а всё потому, что власть страны боится волнений, что говорит о её слабости..
Ответить
6 час.
АА
Алекс Архипов
Пусть в мечетях в хиджабах ходят, а не по школам и улицам страх наводят. Неизвестно, кто за хиджабом прячется, то ли террорист, то ли смертница.
Ответить
5 час.
Андрей Якобюк
ни в коем случае не допустить, чтобы хиджабы победили,  нах всех поголовно кто допустил и кто носит эти тряпки со всем кишлаком назад
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх