Бантики или хиджаб?

Игорь Михайлович а всё потому, что власть страны боится волнений, что говорит о её слабости..

АА Алекс Архипов Пусть в мечетях в хиджабах ходят, а не по школам и улицам страх наводят. Неизвестно, кто за хиджабом прячется, то ли террорист, то ли смертница.