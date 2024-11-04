Глядя на дискуссии о никабах, хиджабах, я поняла, что мы заигрались в свободу совести, как ранее переборщили со свободой слова.
Бантики или хиджаб?
Комментарии
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Игорь Михайлович
а всё потому, что власть страны боится волнений, что говорит о её слабости..
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6 час.
АА
Алекс Архипов
Пусть в мечетях в хиджабах ходят, а не по школам и улицам страх наводят. Неизвестно, кто за хиджабом прячется, то ли террорист, то ли смертница.
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5 час.
Андрей Якобюк
ни в коем случае не допустить, чтобы хиджабы победили, нах всех поголовно кто допустил и кто носит эти тряпки со всем кишлаком назад
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4 час.
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