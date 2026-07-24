Айдар Метшин: «Аксубаевский район силен отношением к родной земле»

Фото предоставлено Ириной Гордеевой За пять лет в Аксубаевском районе реализовали более 180 инфраструктурных проектов, обновили медицинские учреждения, капитально отремонтировали дороги и расширили меры поддержки семей.
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