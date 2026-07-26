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Контрафронт

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Китай: По меньшей мере 10 человек погибли и 23 получили ранения после того, как проливные дожди...

Китай: По меньшей мере 10 человек погибли и 23 получили ранения после того, как проливные дожди вызвали внезапные наводнения в некоторых частях уезда Вэйюань провинции Ганьсу по состоянию на вечерние часы по местному времени.

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