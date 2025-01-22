В Набережных Челнах во время движения автомобиля взорвался газовый баллон

В Набережных Челнах прямо на дороге взорвался ехавший автомобиль. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Легковой автомобиль, который двигался по крайней правой полосе, внезапно загорелся, а затем сразу взорвался.
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