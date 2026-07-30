Сирены в Польше, толпы в метро Киева: Россия нанесла массированный удар по Украине

Виктор Шилин Что даже поскакать места не нашлось? А что пригодились картонки с майдана ,за Фёдорова, на пол подкладывать, чтоб трусики кружевные не запачкались?

Ю Юрий Зубрин Как всегда бобик свалил со своей шмарой от "греха подальше"...Люди ,неужели не понятно ,что вы для него разменная монета ,способ для заработка....