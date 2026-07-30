В киевскую подземку все желающие не поместились. Зеленский переждал атаку за границей.
Сирены в Польше, толпы в метро Киева: Россия нанесла массированный удар по Украине
Комментарии
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Виктор Шилин
Что даже поскакать места не нашлось? А что пригодились картонки с майдана ,за Фёдорова, на пол подкладывать, чтоб трусики кружевные не запачкались?
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Как всегда бобик свалил со своей шмарой от "греха подальше"...Люди ,неужели не понятно ,что вы для него разменная монета ,способ для заработка....
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1 м.
Галина Смирнова
Был такой старый советский анекдот ))) а где же Ленин? а Ленин в Польше.....
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1 м.
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