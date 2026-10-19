Приезжает японец в гости к русскому на дачу. Хозяин водит его по участку:— Вот тут у меня 10 соток, тут картошка, там яблони, а вон там баня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер для подра...
- Репарации
- Репарации
У меня хорошая дача. На берегу Онежского озера. 50 м от воды. Всё лето живём на ней. И это ХОРОШО! Для нас нормально. Воздух, птицы, вода, баня, лес...
Как можно сравнивать... острова Японии с Россией - занимающей треть, самого большого континента на планете?! Как можно сравнивать(к примеру) монголов и индийцев... совершенно разная жизнь, уклад, природа, мировозрение... а ведь два крупных государства.
Мусечка Любимка, действительно если на картинках действительно та дача, куда приводили японца, то точно ТАКИХ дач у нас минимум. Да и баня поражает. Хозяин совсем не прост и доходы у него точно выше среднего. В основном все дачи да и жилые дома в селах, не говоря о деревнях, проще да и по беднее. И не потому что люди косорукие, а дело том что эту "роскошь" надо на что-то купить, привезти. Насчет того что в Японии много запретов на всё, ну так наши чиновники идут к этому семимильными шагами с опережением графика.
Действительно, мы до конца не понимаем, какие у нас хорошие условия для здорового образа жизни. Я серьезно. Я был на "дачах" - загородных домах - в Германии и Швеции. Там много чего хорошего (немецкая тщательность и уют,например, производят впечатление), но нет свободы или разгильдяйства (как угодно это назовите), которая мне так необходима.
И не знала,что у нас У ВСЕХ такие дачи.