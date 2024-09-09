JNR: жирная пища позволила лабораторным грызунам лучше запоминать плохой опыт

Группа ученых из Национального автономного университета Мексики выяснила, что диета с высоким содержанием жиров может влиять на эмоциональную память и нейротрансмиссию в гиппокампе и миндалевидном теле — двух ключевых областях мозга.
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