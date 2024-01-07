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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ниа Лонг будет получать 32 500 долларов ежемесячно от Име Удоки в качестве алиментов

Согласно документам, полученным The Blast, бывшая пара будет совместно опекать своего 12-летнего сына, а Лонг будет получать 32 500 долларов в месяц в качестве алиментов.

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