Бабуины в южноафриканском отеле устроили погром в номере актрисы. Любовь Толкалина Социальные сетиАктриса Любовь Толкалина поделилась в блоге историей о том, как дикие бабуины ворвались в ее гостиничный номер на территории национального парка Крюгера в Южной Африке и устроили там настоящий кавардак.
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