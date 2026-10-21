Бабуины в южноафриканском отеле устроили погром в номере актрисы. Любовь Толкалина Социальные сетиАктриса Любовь Толкалина поделилась в блоге историей о том, как дикие бабуины ворвались в ее гостиничный номер на территории национального парка Крюгера в Южной Африке и устроили там настоящий кавардак.