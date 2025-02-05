Стадион «Ангара» открыли в Свирске после капремонта

В Свирске после капитального ремонта открылся стадион «Ангара». Председатель Заксобрания Александр Ведерников и мэр Владимир Орноев поздравили горожан с этим событием, участниками праздника стали спортивные коллективы и символическое перерезание ленты, сообщили в пресс-службе ЗС.