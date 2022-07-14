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Александр Коваленко переходит в «Сочи». 18-летний хавбек останется в «Крыльях» в аренде на год

Хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко близок к переходу в «Сочи». При этом 18-летний игрок останется в самарском клубе на год на правах аренды, сообщает «РБ Спорт».

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